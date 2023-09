Stiri pe aceeasi tema

- Joe Jonas a facut primele declarații despre divorțul de Sophie Turner. Cei doi au anunțat ca divorțeaza la inceputul acestei luni, iar ei au avut o casnicie de patru ani. Actorul a vorbit pe scena despre separare. Iata ce marturisiri le-a facut celebrul cantareț celor din public!

- Dupa anunțul divorțului dintre Joe Jonas și Sophie Turner, actrița din Urzeala Tronurilor trece printr-o campanie agresiva de critici cu privire la implicarea ei in creșterea copiilor, generand susținere din partea mamelor care muncesc.

- Update: Joe Jonas și Sophie Turner au confirmat zvonurile divorțului. Cei doi au anunțat pe conturile de socializare ceea ce a inceput sa se zvoneasca inca de saptamana trecuta. Atat Joe, cat și Sophie susțin ca au ramas in relații bune dupa desparțire.

- Cantaretul american Joe Jonas a depus marti actele prin care a cerut divortul de actrita engleza Sophie Turner, devenita celebra dupa ce a interpretat personajul Sansa Stark in serialul TV "Game of Thrones", informeaza DPA.Joe Jonas, in varsta de 34 de ani, a declarat ca aceasta casatorie este "iremediabil…

- Cantaretul american Joe Jonas a depus marti actele prin care a cerut divortul de actrita engleza Sophie Turner, devenita celebra dupa ce a interpretat personajul Sansa Stark in serialul TV "Game of Thrones", informeaza DPA.Joe Jonas, in varsta de 34 de ani, a declarat ca aceasta casatorie este "iremediabil…

- Cantaretul american Joe Jonas a depus marti actele prin care a cerut divortul de actrita engleza Sophie Turner, devenita celebra dupa ce a interpretat personajul Sansa Stark in serialul TV “Game of Thrones”, informeaza DPA. Joe Jonas, in varsta de 34 de ani, a declarat ca aceasta casatorie este “iremediabil…

- O desparțire surprinzatoare la Hollywood. Pareau suflete pereche, un cuplu perfect, o familie superba și unita, imposibil de separat. Din pacate, povestea lor de dragoste a ajuns la final, iar detaliile sunt șocante. Sophie Turner și Joe Jonas divorțeaza, dupa 4 ani de casnicie. Solistul a ajuns sa…

- In cursul zilei de miercuri, copiii celebrului actor francez Alain Delon au depus miercuri o plangere impotriva asistentei sociale a artistului. Ei bine, femeia este acuzata de hartuire morala si deturnare a corespondentei. Mai mult decat atat, cunoscutul actor de la Hollywood i-a cerut asistentei sale…