Copiii lui Catalin Crisan lanseaza prima lor piesa

- Trupa italiana Maneskin, castigatoarea editiei de anul acesta a Eurovision, lanseaza vineri o versiune a unuia dintre cele mai populare cantece ale sale, "I wanna be your slave", in colaborare cu legendarul rockstar american Iggy Pop, relateaza EFE. Piesa face parte din albumul "Teatro d'Ira Vol.1"…

- La 2 ani de la lansarea albumului „Domnul Portocaliu și Mașina Timpului”, VUNK lanseaza lyric video-ul piesei „Da-mi-o tu”, extrasa de pe album. Piesa a fost compusa de catre Cornel Ilie și Gabriel Maga, iar lyric video-ul a fost realizat de SAN, design-ul versurilor aparținand lui Mihai Sighinaș. Pentru…

- Lemonade with Georgia este un proiect nou pe scena muzicala de la noi, fondat de catre Georgiana Moraru și Marius Dobre. Aceștia lanseaza o piesa fresh, perfecta pentru vara, de ascultat in drum spre mare: “Ia-ma cu tine”. Georgiana, solista proiectului, a cantat de-a lungul timpului alaturi de Hi-q…

- Trupa de teatru REDOUTE prezinta in premiera, spectacolul de teatru BALKANEXPRES in 2 iulie, de la ora 19.30 la Centrul Cultural Reduta. BALKANEXPRES este o adaptare dupa o piesa de teatru cunoscuta din dramaturgia universala și regizata de actorul Marius Cisar, intr-o viziune originala și moderna,…

- S-a incheiat finala Eurovision 2021, gazduita de Rotterdam. Astfel ca, in cursul nopții de sambata spre duminica s-a aflat și numele marelui caștigator al celei de-a 65-a ediții a competiției: trupa rock Maneskin, din Italia. Cei patru tineri – o fata și trei baieți – au adus in scena ritmurile piesei…

