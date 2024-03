Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul dintre Rapid și FCSB a consemnat recordul de public in acest sezon, potrivit anunțului crainicului, in tribunele Arenei Naționale fiind prezenți 43.283 de spectatori, a anunțat, in urma cu puțin timp, publicația prosport.ro. Printre cei prezenți in tribune s-au aflat și copiii de la Pro Sport…

- Rapid - FCSB, meci contand pentru etapa a 30-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 9 martie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a vorbit despre adversarele „roș-albaștrilor”, Dinamo și Rapid, chiar inaintea meciului impotriva giuleștenilor din ultima etapa a sezonului regulat din Superliga. Rapid - FCSB are loc sambata, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1,…

- ​Rapid - FCSB este capul de afiș al ultimei etape a sezonului regulat din SuperLiga Romaniei, iar giuleștenii au decis ca duelul sa se joace pe Arena Naționala din București, pentru a avea o asistența mai mare.

- Rapid – FCSB, derby-ul din etapa a 30-a, ultima din sezonul regulat, se va juca pe Arena Naționala, deși inițial giuleștenii au decis ca meciul sa se joace pe propriul teren. Rapid - FCSB e programat in weekend-ul 9-10 martie. LPF inca nu a anunțat programul ultimei etape „Daca este posibil ca meciul…

- Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un derby de traditie al fotbalului romanesc, disputat in etapa a 23-a a Superligii.Rapid a obtinut o victorie cu emotii, la capatul unui meci disputat.Oaspetii au deschis scorul prin francezul Jayson…

- Dinamo - Rapid, meci contand pentru etapa a 23-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.