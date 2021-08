Stiri pe aceeasi tema

- Copiii nascuți in timpul epidemiei Covid au performanțele cognitive verbale, motorii și generale semnificativ reduse in comparație cu copiii nascuți anterior, arata un studiu realizat in SUA. Primii cațiva ani din viața unui copil sunt critici pentru dezvoltarea cognitiva. Dar, odata cu inchiderea…

- Condamnarea a fost pronunțata de un tribunal din Singapore dupa ce Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a incalcat de mai multe ori regulile stabilite in contextul pandemiei, refuzand sa poarte masca de protecție in spațiul public, potrivit CNN . Barbatul a fost gasit vinovat pentru patru acuzații:…

- Circulația este blocata duminica dimineața pe Autostrada Soarelui București-Constanța din cauza unei mașini care a luat foc. Traficul nu se poate desfașura pe sensul catre litoral. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca pe A2 București-Constanța, la kilometrul…

- Mai multe localitați din Apuseni se confrunta cu probleme in furnizarea apei potabile: Care este cauza Mai multe localitați din Apuseni se confrunta cu probleme in furnizarea apei potabile: Care este cauza Mai multe sate din comuna Garda de Sus se confrunta cu probleme in furnizarea apei potabile, deoarece…

- Bianca Dragușanu este din ce in ce mai ingrijorata de starea de sanatate a fiicei sale, Sofia. Vedeta a observat ca micuța ei are o problema care persista, astfel a decis sa faca niște controale mai amanunțite. Cum se simte Sofia acum?

- Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si...

- Pandemia de COVID-19 a afectat in mod sever drepturile copiilor pe plan global, iar cei mici risca o ''catastrofa generationala'' daca guvernele nu reactioneaza, a subliniat joi organizatia nonguvernamentala KidsRights in studiul sau anual, potrivit AFP.

- Peste 90% dintre copiii din Romania care au avut nevoie de terapie psihologica in ultimul an au dezvoltat tulburari emoționale legate de contextul pandemic. Un adolescent din doi a fost diagnosticat cu anxietate,...