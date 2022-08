Copiii care mananca un mic dejun acasa au o sanatate psihosociala mai buna. Studiu Copiii care mananca un mic dejun acasa au o sanatate psihosociala mai buna, arata un nou studiu. Dar conteaza si ce mananca, intrucat anumite alimente sunt asociate cu aparitia unor probleme de comportament. Un studiu publicat in jurnalul academic Frontiers in Nutrition arata ca micul dejun este important in cazul copiilor si adolescentilor. „Este important […] Citește Copiii care mananca un mic dejun acasa au o sanatate psihosociala mai buna. Studiu in Alba24 .