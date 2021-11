Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul Danei Rogoz referitor la cresterea copiilor.Actrita Dana Rogoz, cunoscuta ca Abramburica, a transmis un mesaj referitor la cresterea copiilor spunand ca critica continua a celor mici de catre parinti ii poate determina sa aiba probleme cu stima de sine.Artista a marturisit ca se teme ca nu il…

- Adela Popescu apare de luni pana vineri pe micul ecran, e prezentatoare in emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV. Dincolo de cariera, vedeta și-a intemeiat o familie alaturi de Radu Valcan, e mama a trei copii. Acum, intr-un interviu pentru viva.ro, ea a dezvaluit cum de a revenit așa de rapid la…

- Se implinesc 5 ani de cand draga noastra CARMEN CLAUDIA IRIMIA (PRUNIANU), fiica, sotie, mama si bunica, a trecut in lumea umbrelor. O plang parintii Nina si Dumitru Prunianu, Cristi, impreuna cu copiii Bogdan si Alexandru si nepotii Razvan, Alexia si David. Slujba de pomenire va avea loc sambata, 6…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu poate trece peste pierderea fiului sau de acum 35 de ani. Baiatul avea 18 ani și a a murit in somn. ,„Cel mai mare regret al vieții mele este ca mi-a murit fiul la 18 ani. In rest, nu am regrete in decursul vieții. Nu ține de noi, ține de Doamne-Doamne,…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu poate trece peste pierderea fiului sau de acum 35 de ani. Baiatul avea 18 ani și a a murit in somn. ,„Cel mai mare regret al vieții mele este ca mi-a murit fiul la 18 ani. In rest, nu am regrete in decursul vieții. Nu ține de noi, ține de Doamne-Doamne,…

- Academia Romana anuța decesul prof. dr Alexanru T Bogdan, membru corespondent al instiruției, la varsta de 80 de ani. „Secția de Științe Agricole și Silvice a Academiei Romane, anunța cu profunda tristețe, trecerea in veșnicie, duminca 10 octombrie, 2021, a prof. dr. Alexandru T. Bogdan, membru…

- Lavinia Parva a trait o bucurie de nedescris in urma cu doi ani, atunci cand micuțul Alexandru a venit pe lume. Inca de pe atunci vedeta a simțit cum lumea ei se schimba, insa, acum, dupa trecerea timpului, soția lui Ștefan Banica privește viața de mamica cu alți ochi. Deși de cele mai multe ori evita…

- Lavinia Pirva și Ștefan Banica traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor și se bucura de o familie fericitat și implinita. Soția celebrului rockstar l-a aratat public, in premiera, pe fiul ei Alexandru, iar fanii au observat un detaliu inedit. Cu cine seamana copilul, de fapt. Lavinia Pirva l-a…