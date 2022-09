Copii luaţi ostatici în Consiliul Local. Viaţa politică la ţară, la Iaşi, întrece imaginaţia Respingerea de catre consilieri a unui proiect pe bani europeni de modernizat scoala dintr-un sat de langa Iasi l-a determinat pe primar sa angajeze pe ultima suta de metri lucrari de reparatii. Acestea vor demara odata cu inceperea anului scolar. Pe durata santierului, copiii vor merge in satul vecin. Viceprimarul merge mai departe si propune demolarea scolii vechi si construirea alteia noi, insa pe banii satenilor. Consilierii locali din Dumesti au fost convocati martea viitoare in sedinta extraordinara ca sa decida, printre altele, demolarea scolii vechi din satul Hoisesti si reconstruirea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

