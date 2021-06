Stiri pe aceeasi tema

- Franta trimite o "sora mai mica" a Statuii Libertatii catre Statele Unite, informeaza DPA. Statuia de bronz, cu o inaltime de 2-3 metri, urmeaza sa fie adusa in capitala SUA, Washington, si amplasata in gradina resedintei ambasadorului francez. Calatoria sa a inceput luni. Pana atunci, statuia s-a aflat…

- Franța iși redeschide granițele din 9 iunie in funcție de vaccinarea anti-COVID, precum și a situației sanitare a statelor, imparțite in verde, portocaliu sau roșu, informeaza Agerpres, care preia AFP. Europenii vaccinati impotriva COVID-19 vor putea intra in Franta incepand din 9 iunie fara a prezenta…

- La o suta treizeci și cinci de ani de la inaugurarea Statuii Libertații din New York , o a doua Lady Liberty va fi trimisa in Statele Unite de catre Franța. Calatoria acestei statui, cu o inalțime de numai 2,83 metri, va incepe pe 7 iunie de la Paris. “Miss Liberty” va ajunge la New York pe 4 iulie,…

- Avertismentul sanitar lansat de Statele Unite in ce priveste calatoriile in Japonia nu va afecta Jocurile Olimpice de la Tokyo din aceasta vara, a dat asigurari, marti, guvernul japonez si Comitetul de organizare a Jocurilor, informeaza AFP. "Tokyo-2020 va continua sa colaboreze strans cu toate organizatiile…

- ”Echipa Europa intentioneaza sa ofere cel putin 100 de milioane de doze de vaccin tarilor cu venituri slabe si intermediare pana la sfarsitul lui 2021”, a anuntat presedinta CE. ”Toata lumea, peste tot”, este necesar sa aiba acces la vaccinuri anticovid, a subliniat ea. Emmanuel Macron a anuntat ca…

- Fostul lider PSD L. Dragnea e trimis in judecata pentru trafic de influența Liviu Dragnea. Arhiva Foto: Diana Surdu Fostul lider social-democrat Liviu Dragnea a fost trimis în judecata, sub acuzații de trafic de influența și folosirea influenței pentru a obține foloase necuvenite, în…

- Selectionata feminina de fotbal a Romaniei va avea ca adversare in preliminariile Cupei Mondiale editia 2023 echipele Italiei, Elvetiei, Croatiei, Republicii Moldova si Lituaniei, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri, la sediul UEFA de la Nyon. Olanda, finalista ultimei editii a competitiei,…

- Mai multe studii facute in Danemarca, Franța și Statele Unite, au demonstrat ca mortalitatea intraspitaliceasca nu a crescut semnificativ, dar a crescut mortalitatea extraspitaliceasca. O explicație in acest sens o are prof. univ. dr. Gheorghe Andrei Dan, șeful Secției de Cardiologie și al Clinicii…