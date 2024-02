Stiri pe aceeasi tema

- Banca din Milano a oferit detalii despre platile planificate dupa ce a raportat un profit de 1,9 miliarde de euro in trimestrul al patrulea, de aproape trei ori mai mare decat asteptarile analistilor. Actiunile UniCredit au crescut cu 10% imn urma informatiilor. Plata catre investitori, care va fi oferita…

- Celebra marmota cunoscuta sub numele de Phil a iesit vineri din vizuina sa din Pennsylvania si „nu si-a vazut umbra”, semn ca temperaturile mai calde ale primaverii vor sosi mai devreme in America de Nord, potrivit credintei populare locale, relateza Reuters. Mii de oameni s-au adunat in zori in Punxsutawney,…

- Politia Guardia di Finanza (GdF) din Ancona, un oras-port de pe coasta de est a Adriaticii Italiei, a declarat ca a confiscat bunuri in valoare de 350 de milioane de euro, inclusiv numerar, masini de lux si imobile. De asemenea, politistii au blocat 1.569 de conturi bancare, au ordonat sechestrarea…

- Ministerul Afacerilor Externe, MAE, a emis o atenționare de calatorie pentru Italia. Miercuri va avea loc o greva la nivel național in sectorul transportului public local. Potrivit MAE, sunt posibile perturbari majore in circulația mijloacelor de transport public. MAE precizeaza ca cetațenii romani…

- Intr-un moment de profunda tristețe pentru industria cinematografica și milioane de fani din intreaga lume, o veste tulburatoare cutremura lumea filmului: o indragita actrița de la Disney a parasit aceasta lume. Un nume cunoscut și iubit pentru contribuția sa la universul animațiilor, aceasta actrița…

- Cantareața și compozitoarea sud-africana Bulelwa Mkutukana, cunoscuta sub numele de Zahara, a murit, a anunțat ministrul culturii din Africa de Sud. Vedeta a murit deoarece avea probleme medicale, potrivit BBC, informeaza Mediafax.Zahara a decedat luni seara intr-un spital din Johannesburg. Ea era…

- Cunoscuta trupa de circ D’Argento va susține aici vineri, 24 noiembrie, un numar de dresaj cu lupi albi. Evenimentul dureaza doua ore și va avea doua reprezentații, de la orele 12:30 și de la 14:30. Prețul unui bilet este de 20 de lei pentru copii și 30 de lei pentru adulți. Lupii albi sunt caini calmi…