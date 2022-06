Copac cazut pe masina in Zalau

Stiri pe aceeasi tema

- Efectele vremii nefavorabile se resimt și in Salaj. In urma cu puțin timp, in municipiul Zalau, un copac a cazut peste un autoturism. Probleme au fost inregistrate și in Cheud, localitate unde un copac a cazut peste cablurile de curent. La Zalau, incidentul a fost inregistrat in zona Aleea Ritmului.…

- Sambata dimineața, pompierii cehuani au fost solicitați sa intervina la un accident rutier petrecut intre localitațile Bulgari și Salațig. La sosirea pompierilor, la mașina implicata era un incendiu care se manifesta generalizat la intreg autoturismul. Din fericire, cele doua persoane au ieșit din autoturism…

- In aceasta dimineata, pompierii cehuani au fost solicitați sa intervina la un accident rutier petrecut intre localitațile Bulgari și Salatig.In urma incidentului la masina implicata a izbucnit un incendiu care se manifesta generalizat la intreg autoturismul. Cele 2 persoane au iesit din autoturism inainte…

- Azi 23.05.2022, un echipaj de la Detașamentul Zalau și Secția Șimleu Silvaniei au fost solicitate sa intervina la un accident feroviar in halta loc. Uileacu Simleului, in care un autoturism a fost lovit de un tren de marfa (care transporta titei). In urma incidentului au rezultat 3 persoane care s-au…

- Un BMW Seria 5 din generatia E60, cu placute germane, a fost tras pe dreapta de catre politistii din Chisinau pe strada Muncesti din capitala, in dupa amiaza de 9 mai. La volan se afla o soferita, care comisese o incalcare de trafic, iar politistii pornisera sa-i perfecteze un proces verbal.In acest…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un eveniment produs pe strada Constantin Bobescu Un copac a cazut peste o masina. Din fericire, evenimentul nu s a soldat cu victime.…

- Miercuri, in jurul pranzului , dispeceratul ISU-Ambulanța a fost anunțat prin numarul de urgența 112, despre faptul ca a izbucnit un incendiu la anexa unei gospodarii din localitatea Someș Odorhei. Ajunși la fața locului, pompierii secției Jibou au constatat faptul ca incendiul se manifesta cu putere…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13:55, pe DJ 108B, pe raza comunei Recea Cristur. Un singur autoturism a fost implicat in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj medical, dar și polițiștii.…