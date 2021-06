Copa America / Messi a marcat, dar Argentina nu a confirmat (VIDEO) Lionel Messi a marcat al 73-lea sau gol in tricoul selectionatei Argentinei. Reusita nu le-a ajutat insa pe „pume“ sa castige disputa cu Chile, din etapa 1 a Grupei A de la Copa America. A fost remiza, scor 1-1, luni noapte, pe stadionul „Nilton Santos“ din Rio de Janeiro. Starul Barcelonei a deschis scorul dintr-o lovitura libera de la 25 de metri (’33).Chilienii au replicat dupa pauza. Au beneficiat de o lovitura de la 11 metri, dupa un fault in careu asupra capitanului Arturo Vidal. Portarul argentinian Emiliano Martinez a reusit sa apere sutul lui Vidal de la punctul cu var, dar mingea respinsa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

