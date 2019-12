COP25 a intrat în prelungiri; participanţii caută un compromis pentru documentul final privind combaterea schimbărilor climatice Cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice, COP25, care ar fi trebuit sa se incheie vineri, s-a prelugit si sambata la Madrid dupa ce in urma ultimelor negocieri desfasurate in timpul noptii a fost propus un nou document final prin care se incearca armonizarea pozitiilor divergente ale participantilor, relateaza agentiile DPA si EFE. Unul dintre principalele puncte de divergenta este daca sa fie anuntate anul acesta tinte mai ambitioase pentru combaterea schimbarilor climatice. Conform acordului de la Paris privind schimbarile climatice, obiectivele pentru anul 2030 trebuie decise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

