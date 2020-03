Cooperativa Agricolă Legume Oltenești Vădăstrița: Asociere, investiție și profit Radu Ionuț este unul dintre fermierii tineri ai județului Olt, membru și vicepreședinte al Cooperativei Agricole Legume Oltenești Vadastrița, cea mai mare cooperativa a acestui județ. Speram ca discuția purtata cu acesta pe tema cooperativei și a avantajelor pe care le ofera sa fie constructiva pentru fermierii care inca ezita sa se asocieze. Cooperativa pe care o reprezinta a fost inființata in primavara anului 2018, iar membrii ei sunt, in mare parte, tineri intorși in Romania dupa ani de munca in strainatate. Producatorii romani și supermarketul, in aceeași ecuație Pana acum cooperativa Vadastrița… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii, confruntati cu o situatie deosebit de grea, pe de o parte din cauza vremii, pe de alta din cauza situatiei generate de riscul Covid-19, spun ca pentru ei Guvernul nu a gandit nicio masura de sprijin si ca sunt lasati in voia sortii.

- Florin Roman a discutat telefonic cu presedintele Consiliului Concurentei pe tema cresterii preturilor la unele alimente alimentare si sanitare. "Am discutat telefonic cu presedintele Consiliului Concurentei, care a demarat deja o prima analiza a cresterii preturilor la unele produse alimentare…

- Mai sunt cateva zile pana la inceputul oficial al primaverii, ziua de 1 martie, cunoscuta și sub numele de Marțișor. La nici o saptamana dupa aceasta zi speciala, urmeaza 8 Martie, Ziua Femeii sau Ziua Mamei. Aceste zile importante sunt 2 sarbatori cu puternica simbolistica și emoție in cultura noastra.Florile…

- Gheorghe Stefan, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, a anuntat marti ca ministerul pe care il reprezinta va lansa un proiect privind cresterea consumului de peste proaspat in tara. Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii a spus ca vor fi realizate centre de gros pe langa marile orase…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) sustine ca, in prima jumatate a acestui an, se va produce o criza a produselor fabricate in tara noastra din cauza cresterii taxei clawback si a „exploziei” pretului materiilor prime fabricate in China, ca urmare a epidemiei provocate…

- Ministrul a explicat, intr-un interviu pentru Ora armatei, ca achizitia camioanelor IVECO a fost facuta in mai multe secvente. "Am avut o secventa, un contract subsecvent, ca sa vorbim mai concret, in care am achizitionat 173 de astfel de mijloace, ulterior, atunci cand au fost create conditiile tehnice…

- Victor Costache a declarat ca spera ca in urma decesului femeii care a luat foc la Floreasca sa „invațam cu toții, astfel incat sa nu mai avem parte de o asemenea experiența traumatizanta”, relateaza Mediafax. Ministrul Sanatații a transmis și condoleanțe familiei indoliate. Femeia care a fost arsa…