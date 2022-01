Convoiul camionagiilor din Canada adună 50.000 de camioane Convoi de la Liberte 2022, sau FREEDOM CONVOY, sau convoiul libertații, așa se vorbește pe rețelele de socializare despre ceea ce se intampla acum in Canada. Practic, un convoi cu peste 50.000 de camioane și peste 500.000 de mașini, care se intinde, conform estimarilor celor care transmit de la fața locului, pe o lungime de 700 km, a plecat de la Vancouver și a ajuns la Ottawa, unde se protesteaza contra vaccinarii obligatorii. Totul a inceput dupa ce mai mulți camionagii au blocat vama spre SUA, nemulțumiți de condiționarea de a fi vaccinați obligatoriu, pentru tranzitul teritoriului SUA, apoi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

