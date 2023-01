Postarile de pe sutele de mii de conturi false pe pe Tik Tok și Twitter ale „prietenilor” fraților Tate pot periclita ancheta in dosarul lor, susține presa britanica. Companiile de social media TikTok si Twitter sunt criticate dupa ce au permis vehicularea unor teorii ale conspiratiei ce ar putea afecta ancheta privind traficul de persoane in cazul „regelui masculinitatii toxice”, Andrew Tate, care a fost arestat in Romania alaturi de fratele sau, relateaza saptamanalul „The Observer”. Cele doua companii sunt sub tirul criticilor in acest weekend pentru ca au permis raspandirea unor informatii…