Filmul “Mulan”, cu un buget de productie de 200 milioane dolari, regizat de Niki Caro și lansat pe platforma Disney+, a iscat controverse dupa premiera. Corporatia Disney este aspru criticata pentru ca a filmat in Xinjiang, unde guvernul este acuzat ca incalca drepturile omului. In genericul de final sunt aduse multumiri mai multor agentii guvernamentale din provincia Xinjiang, unde aproximativ un milion de oameni, in majoritate uiguri musulmani, au fost inchisi in ultimii ani in centre de “reeducare”. Filmul a fost deja subiectul unei controverse, dupa ce actrita principala – Liu Yifei – a sustinut…