Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul articolului nostru poate fi considerat un nedreptatit al soartei. A avut putere, a folosit-o, a avut bani, nu a stiut sa-i foloseasca cu chibzuinta. A fost un patimas. A murit dupa o lunga suferinta, fara bani pentru medici si uitat de prieteni si de cei multi carora le-a fost sprijin si folos…

- Romanii care au luat un credit de la Raiffesen Bank , in perioada 2006 -2009, vor primi inapoi o parte din banii platiți pentru dobanzi. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ) a anuntat ca Raiffeisen Bank urmeaza sa restituie sumele recalculate in raport cu cele incasate cu titlu…

- Sute de persoane și-au anunțat prezența la marșul pentru comemorarea victimelor de la Colectiv. Evenimentul va avea ca punct final procuratura care anunțase in vara ca nu are inca un suspect in dosarul morții tinerilor in spitale. A șaptea comemorare a incendiului care a luat viața a 65 de persoane…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) va gazdui in perioada 11 - 13 octombrie 2022 a cincea editie a Forumului Aliantei de Universitati Europene EC2U. La eveniment vor fi prezenti peste 200 de membri ai comunitatilor celor 7 universitati EC2U: studenti, personal academic, cetateni, parteneri…

- Decizie demna de Suprema! Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat vineri, 30 septembrie 2022, pentru prima data modul de interpretare a Deciziilor CCR nr. 297/2018 si nr. 358/2022 prin care art. 155 alin. 1 din Codul penal, privind interventia prescriptiei penale, a fost declarat neconstitutional.…

- „Inspectoarea chifteluta" incearca sa intoarca decizia justitiei care a lasat-o in libertate, dar fara loc de munca. Mihaela Darie s-a adresat Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu un recurs in casatie, contestand decizia definitiva de condamnare luata de Curtea de Apel. Mihaela Darie a fost condamnata…

- Doua universitati din Iasi au finalizat procedurile de admitere de toamna, reusind sa isi ocupe aproape integral locurile bugetate scoase la concurs. In cadrul admiterii de toamna, in intervalul 5 - 8 septembrie, Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" (USV) a avut 200 de candidati…

- O functionara a Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala s-a plans judecatorilor de prea multa munca. Ea a atacat in instanta o decizie prin care i se redusese salariul cu 10-, cerand suspendarea acesteia. Printr-o alta actiune, femeia a cerut anularea deciziei. Doar prima actiune a fost…