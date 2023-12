Stiri pe aceeasi tema

- La o intalnire cu omologii sai din Austria si Romania, ministrul de interne bulgar Kalin Stoianov a spus ca Bulgaria insista asupra aderarii complete la spatiul Schengen de circulatie fara frontiere, nu doar pentru calatoriile aeriene, a declarat marti biroul de presa al Ministerului de Interne. Cei…

- Predoiu 'demasca' strategia Austriei in scandalul Schengen: 'Sunt proceduri pe care la ora aceasta Romania le aplica!'Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, afirma ca ”masurile adiacente” cerute de Austria pentru a fi de acord cu ”Air Schenghen” pentru Romania sunt, de fapt, proceduri pe care tara noastra…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, despre Schengen, ca se bucura ca au fost declanșate in acest moment negocierile, pentru ca Romania era blocata. „Primul pas, cel mai important, s-a facut, Austria este mai flexibila”, a subliniat premierul, precizand ca anul viitor, sub presedintia Ungariei…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a precizat, duminica seara, ca declaratia Austriei in privinta aderarii Romaniei la spatiul aerian al Schengen nu a fost surprinzatoare, iar de acum inainte se va intra "pe un teren al discutiilor tehnice", informeaza News.ro."Pentru noi, deci declaratia nu a fost…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a precizat, duminica seara, ca declaratia Austriei in privinta aderarii Romaniei la spatiul aerian al Schengen nu a fost surprinzatoare, iar de acum inainte se va intra ”pe un teren al discutiilor tehnice”.”Pentru noi, deci declaratia nu a fost surprinzatoare,…

- Liderul AUR George Simion spun ca ridicarea controalelor aeriene pentru spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria este frecție la piciorul de lemn. Simion atenționeaza ca cele mai mari pierderi financiare vin pe sfera terestra, a transportului rutier mai exact, care inca ramane cu controale.Aproape…

- Canalele diplomatice intre Romania și Austria s-au deschis aproape in totalitate, iar relația este mult mai calda decat era in urma cu un an, la precedentul Consiliu JAI, ne-au declarat surse politice familiarizate cu chestiunea.Romania și Bulgaria au pus la cale o retragere strategica, iar aderarea…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat marți, 24 octombrie, la Romania TV, ca, deși pe ordinea de zi a penultimului Consiliu JAI din 2023, care a avut loc pe 19 și 20 octombrie la Luxemburg, nu a fost pusa extinderea spațiului Schengen, au existat totuși discuții informale intre miniștrii…