Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta primavara, compania de biotehnologie Oxitec intenționeaza sa elibereze țanțari modificați genetic in arhipeleagul Florida Keys. Oxitec spune ca tehnologia va combate febra denga, o boala care poate fi letala, dar și alte virusuri transmise de țanțarii din specia Aedes aegypti – cum ar fi…

- Unii cetațeni spun ca se tem sa fie cobai, iar alți critici sunt ingrijorați de posibilele efecte pe care țanțarii modificați genetic le-ar putea avea asupra sanatații umane și a mediului.

- Lansarea rachetei supersonice a coincis cu sosirea in zona Marii Negre a unei nave americane din clasa US Legend.Potrivit surselor, o ținta de suprafața a fost lovita de la o distanța de aproximativ 30 de kilometri. Recent, 20 de nave rusești au izolat o zona speciala in Marea Neagra pentru aceasta…

- Marea Britanie va trimite un distrugator si o fregata antisubmarin in Marea Neagra, in contextul noilor tensiuni din regiune dintre Rusia si Ucraina. Concomitent, Royal Navy, marina militara a Regatului Unit, va mentine in stare de alerta avioane de lupta F 35 si elicoptere Merlin specializate in lupta…

- In urma cu șapte ani a fost apaudata, din postura de Miss Anglia, de toți barbații din Regatul Britanic. Astazi, Carina Tyrrell (32 ani) primește aprecierea barbaților din intreaga lume, fiind considerata una dintre cele mai stralucitoare minți. Cercetarile sale și ale echipei sale in a gasi cel mai…

- Aproape o treime din pacienții COVID spitalizați in Marea Britanie au fost internați din nou dupa cateva luni. Un studiu efectuat in Marea Britanie atrage atenția ca noul coronavirus produce o boala ce poate genera complicații multisistem. Aproape o tremie din pacienții care au fost tratați de COVID-19…

- O noua varianta a coronavirusului a fost descoperita in Brazilia, au anuntat miercuri autoritatile sanitare, relateaza DPA, informeaza Agerpres. Oamenii de stiinta au identificat varianta in orasul Sorocaba, in apropiere de Sao Paulo, si efectueaza cercetari suplimentare asupra mutatiei, care este similara…

- Ministrul de interne al Marii Britanii, Priti Patel, prezinta miercuri o reforma a sistemului de azil, ce prevede sa nu le mai fie acordate aceleasi drepturi migrantilor care au intrat legal sau ilegal in tara, o masura denuntata ca 'inumana' de Crucea Rosie, transmite AFP.