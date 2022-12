Stiri pe aceeasi tema

Partidul Ecologist Roman este impotriva taxei pe soare și cere demisia ministrului protejat al Energiei, Virgil Popescu.

- Totul a plecat de la proiectul prin care statul vrea sa-i impoziteze pe cei care au montate pe case panouri fotovoltaice. Opozitia acuza Guvernul ca a adoptat o ordonanta prin care acestia vor fi obligati sa plateasca o taxa pentru cantitatea de energie pe care o produc lunar. „Pun taxa pe soare”, acuza…

- O noua disputa a izbucnit intre PNL si PSD, tinta fiind din nou ministrul Energiei, Virgil Popescu. Totul a inceput dupa ce USR a acuzat guvernul ca a emis o ordonanta de urgenta care-i afecteaza pe cei care au investit in productia de energie solara. Ministrul vizat i-a acuzat pe cei de la USR de ticalosie,…

- PNL și PSD au reacționat, duminica, dupa acuzațiile USR legate de „taxa de soare”. In timp ce PNL susține ca e vorba de transpunerea unei directive europene, PSD arunca intreaga vina asupra ministrului Energiei, Virgil Popescu, de parca nu ar fi la guvernare. Deputatul PNL Virgil Guran acuza duminica…

- PSD l-a acuzat duminica pe ministrul liberal al Energiei, Virgil Popescu, de taxarea impusa cetațenilor și firmelor care au investit in panouri fotovoltaice printr-o ordonanța de urgența. Acuzația vine la puțin timp dupa ce USR a criticat guvernul PSD-PNL pentru emiterea acestei ordonanțe care introduce,…

- USR: Inventeaza o noua taxa, noaptea ca hoțiiUSR a acuzat guvernul, duminica, de faptul ca a emis o ordonanța de urgența „care inventeaza o noua taxa in plina criza energetica: taxa pe soare”, care ii vizeaza pe cei care au investit in panouri fotovoltaice.USR a cerut stoparea publicarii in Monitorul…

- OMV Petrom si Romgaz ar trebui sa anunte in urmatoarele luni daca vor sa investeasca in extractia gazelor din zacamantul de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, 21 septembrie, argumentand ca „este o situatie speciala in piata”.„Le-am spus tot…