Stiri pe aceeasi tema

- Triajul din punctele de frontiera„Triajul se face de specialistii de la DSP, sunt ajutati cu forte medicale de Ministerul Apararii ca sa asiguram un flux de tranzit cat mai bun si sa fluidizam traficul. Dupa ce medicii de la DSP , ajutati si de medicii scolari, dupa acest triaj , se organizeaza convoaie…

- Triajul din punctele de frontiera„Triajul se face de specialistii de la DSP, sunt ajutati cu forte medicale de Ministerul Apararii ca sa asiguram un flux de tranzit cat mai bun si sa fluidizam traficul. Dupa ce medicii de la DSP , ajutati si de medicii scolari, dupa acest triaj , se organizeaza convoaie…

- Din totalul celor 2.245 de cazuri de coronavirus inregistrate la nivel national, 638 sunt doar din Suceava (peste 28%), au anunțat, marți, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS). In orașul Suceava și opt comune limitrofe s-a instaurat carantina.Din totalul de 2245 de cazuri…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat intr-o conferinta de presa, sustinuta la sediul Ministerului Afacerilor Interne, noile masuri care se vor aplica in Romania, prin Ordonanta Militara numarul 4. Printre ele, Vela s-a referit si la persoanele in varsta de 65 de ani, care vor beneficia de masuri…

- Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei, cu unele exceptii. Cei peste 65 de ani se deplaseaza intre orele 11 - 13! Ministrul de Interne Marcel Vela a anuntat marti ca a emis Ordonanta Militara 3 prin care se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei,…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a prezentat, marți seara, intr-o declarație de presa, noile masuri restrictive introduse prin ordonanța militara nr. 3, care intra in vigoare miercuri, pe 25 aprilie.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a avut o convorbire telefonica cu Michalis Chrisochoidis, ministrul pentru protectia cetatenilor din Republica Elena, pe fondul presiunii migrationiste la frontiera Greciei cu Turcia. "Demnitarul roman a exprimat solidaritatea deplina cu Grecia in contextul situatiei…

- Intreg Ministerul Administrației și Internelor (MAI) este in pragul unui cataclism devastator declanșat de catre PNL, instalat la guvernare prin voința discreționara a lui Klaus Iohannis, in urma unor manevre departe de orice norma specifica unui stat democratic. In aproape doua luni de la instalarea…