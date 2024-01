Control judiciar șef CAS Maramureș și o altă persoană Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj – Biroul teritorial Baia Mare au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 11 ianuarie 2024, a inculpatelor: P.C., in calitate de director general al Casei de Asigurari de Sanatate Maramureș pentru savarșirea a opt infracțiuni de luare de mita, din care trei savarșite in forma continuata, S. C., in calitate de director executiv al Direcției relații contractuale din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Maramureș, pentru savarșirea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

