Control judiciar pentru două infracţiuni rutiere Ieseanul care a refuzat sa sufle in fiola, dupa ce a fost prins beat la volan si fara permis de conducere, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Decizia a fost luata de magistratii de la Judecatoria Iasi pe 6 septembrie, atunci cand au respins cererea autoritatilor de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cu o zi inainte, barbatul de 32 de ani a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, iar noaptea si-a petrecut-o dupa gratiile din arestul IPJ Iasi. Cercetarile in cadrul acestui dosar penal sunt efectuate de catre agentii de politie de la Sectia 5. Concret, ieseanul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

