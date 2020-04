Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta a atribuit fara licitatie un contract de lucrari de reparatii si zugraveli la Centrul de Excelenta in Turism si Servicii Tomis. Contractul are o valoare estimate de 27.447.53 lei.Ofertantul castigator este societatea Salt Sofya SRL din Navodari, infiintata in anul 2017,…

- Primaria Sfantu Gheorghe atrage atenția locuitorilor asupra faptului ca incepand de marți, 14 aprilie, din cauza lucrarilor de reabilitare, traficul va fi inchis pe strada Crangului, pe tronsonul dintre B-dul General Grigore Balan și strada Nicolae Grigorescu. De la aceeasi data, traficul va fi inchis…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – indepedente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora…

- Gestionarea deșeurilor capata o importanța și mai mare asupra sanatații populației, in contextul pandemiei de coronavirus. Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Timiș atrage atenția ca nerespectarea regulilor de selectare a deșeurilor sau arderea lor atrag cu sine amenzi ce se pot ridica…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca astazi vor fi restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu – Sebeș. ”In intervalul orar 9.45 – 15.00, pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 273 – 274, in zona localitații Aciliu, județul…

- Sibiu are anul acesta un buget local care insumeaza 824,47 de milioane de lei, fonduri care vor asigura realizarea proiectelor de dezvoltare ale orasului. Investițiile in infrastructura au o valoare de 187, 87 milioane de lei, adica 25% din bugetul local total, potrivit moneybuzz.ro. Lucrari in continuare…

- Pentru realizarea unor lucrari de reparații și modernizare la rețeaua de distribuție a apei potabile se va intrerupe furnizarea apei in cartierul Firiza din Baia Mare. Prin urmare, S.C. VITAL S.A. anunta ca luni, 17 februarie 2020, in intervalul orar 09.00 – 14.00 va avea loc intreruperea programata…

- Conform traditiei din ultimii ani, in cadrul Zilelor Sfantu Gheorghe Primaria Municipiului va felicita cuplurile care aniverseaza anul acesta nunta de aur sau de diamant, respectiv 50 sau 60 de ani de casnicie. In primele zece editii ale acestui eveniment special, peste 250 de cupluri din Sfantu Gheorghe…