- Aproape 5.000 de apartamente din orasul Deva, judetul Hunedoara, nu au apa calda de peste doua saptamani. Termocentrala Mintia este oprita pentru ca nu sunt materiale de stricta necesitate. CITEȘTE ȘI: Zece focare de coronavirus in Timiș. Care sunt acestea Sunt afectate si scoli, si institutii publice,…

- Invitați: Florina Doris VISIRIN și Gabrie Ovidiu IORGA, candidați PNL pentru Consiliul local Deva The post ALEGERI LOCALE 2020 – 18 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Invitat: Ioan Emanuel CLEJ, candidat ALDE pentru Primaria municipiului Deva și Lidia BADILA, candidat ALDE pentru Consiliul local Deva The post ALEGERI LOCALE 2020 – 11 septembrie 2020 appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Verificarile in mijloacele de transport in comun, in complexele comerciale și in zonele aglomerate continua in Argeș. Polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și pompierii argeșeni au verificat respectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…

- Un șofer grabit care se deplasa pe DN76, de la Deva spre Brad, a facut o depașire și s-a tamponat frontal cu un alt autovehicul care venea regulamentar din partea opusa. In urma evenimentului rutier au fost ranite atat șoferul vinovat cat și alte 3 persoane. „In data de 06.09.2020,…

- In data de 05.08.2020, in jurul orei 21:40, politistii au oprit pentru control, pe DJ 668, in satul Streisangiorgiu, un mopedul condus de un minor in varsta de 16 ani, din Calan. In urma verificarilor in bazele de date, politistii au stabilit ca minorul nu figureaza ca si deținator de permis…

- Buzaul inregistreaza 17 focare active de coronavirus, in mai multe institutii publice, inclusiv la Politie, la ISU, in spitale din judet si la Biblioteca Judeteana.Conform reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica, judetul Buzau inregistreaza la aceasta ora 17 focare active de coronavirus.…

- Miercuri, polițiștii hunedoreni din cadrul Serviciului Poliției Transporturi Hunedoara au aplicat sancțiuni și amenzi in valoare de 2.400 de lei, in urma unor razii in trafic, la 14 treceri la nivel de cale ferata de pe raza județului. „Polițiștii din cadrul Serviciului Poliției Transporturi…