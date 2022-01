Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe parcursul lunii decembrie, in centrele din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj sunt organizate mai multe evenimente specifice perioadei sarbatorilor de iarna. Spiritul sarbatorilor se simte in toate serviciile sociale subordonate…

- Aproximativ 14.500 de pensionari din municipiul Bacau vor primi tichete sociale din partea Primariei Municipului Bacau, prin Direcția de Asistența Sociala. Tichetele sunt in valoare de 150 de lei și vor fi acordate persoanelor care au pensia pana in 1.386 de lei. „Distribuirea tichetelor sociale incepe…

- Luni, 13 decembrie, consilierii județeni s-au intalnit online, in ședința de indata, pentru a dezbate și aproba proiectul prin care se aloca sumele de bani necesare plații salariiilor angajaților Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului. Ședința a fost ocazionata de apariția, vinerea…

- Cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilitați, serviciile sociale subordonate Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj organizeaza o serie de activitați cu caracter cultural-artistic, la care participa in mod activ beneficiarii, sub coordonarea personalului…

- In centrele și serviciile multifuncționale, dar și in casele de tip familial din structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, pregatirile pentru Ziua Bucovinei și pentru Ziua Naționala a Romaniei au inceput cu cateva zile inainte, aceste activitați ...

- N.Dumitrescu Potrivit unor date solicitate Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Prahova, la nivelul județului sunt inregistrate, in vederea prestarii de servicii sociale licențiate, 87 de centre rezidențiale, din care 45 sunt publice, iar restul private, cu o capacitate totala…

- Consilierii județeni s-au intalnit vineri, 15 octombrie, in ședința extraordinara, pentru a vota, printre altele, aprobarea unei sume de bani necesara plații salariilor angajaților Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Bacau. Este vorba despre plata salariilor nete,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea are un deficit de peste 200 de angajati, 52 de posturi fiind vacante de la inceputul pandemiei, fapt care a creat dificultati in asigurarea activitatii, mai ales in centrele rezidentiale, a informat, vineri, institutia. In…