Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din constructii au fost amendati cu peste 4,7 milioane de lei de Inspectia Muncii, dupa ce, in urma unor controale, au fost depistate 248 de persoane care efectuau munca nedeclarata.

- Angajatorii din constructii au fost amendati cu peste 4,7 milioane de lei de Inspectia Muncii, dupa ce, in urma unor controale, au fost depistate 248 de persoane care efectuau munca nedeclarata, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a efectuat, in perioada 7-19 octombrie, actiuni de control la 305 magazine Mega Image si a aplicat, in urma neregulilor constatate, amenzi de circa 5,5 milioane lei. „Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) desfasoara,…

- Inspectia Muncii a anunțat un numar record de persoane care munceau la negru in luna septembrie, potrivit Agerpres. Șeful instituției avertizeaza ca fenomenul a luat proporții in toata țara și s-a extins la multe sectoare de actvitate. Astfel, doar in septembrie inspectorii au gasit peste 1.500 de persoane…

- Inspectia Muncii a identificat 1.551 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, informeaza ITM, intr-un…

- Inspectia Muncii a identificat 1.551 de persoane care desfasurau munca nedeclarata in luna septembrie si a aplicat amenzi in valoare de peste 10 milioane de lei, pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca, informeaza ITM, intr-un…

- Uraganul Ian a facut ravagii in Florida si se indreapta spre sud-estul SUA. Cel putin zece persoane au murit, iar peste 2,6 milioane de locuinte au ramas fara curent electric. Potrivit BBC, cel putin zece persoane si-au pierdut viata, in timp ce 2,6 milioane de case au ramas fara electricitate. In urma…

- Inspectia Muncii a anuntat, marți, ca au fost facute peste 1.800 de controale la benzinariile din tara, in urma carora au fost aplicate 162 de amenzi, in valoare totala de 702.300 de lei. ”In perioada 15 – 22 iulie 2022, s-a desfasurat Campania nationala de verificare a modului in care sunt respectate…