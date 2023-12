Controale ISU la unitățile de turism din Bistrița-Năsăud! S-au aplicat sancțiuni Specialiști ai ISU Bistrița-Nasaud, din cadrul Inspecției de Prevenire (IP), efectueaza, in aceste zile, acțiuni de indrumare și control la unitațile de turism din județul Bistrița – Nasaud. La doua astfel de unitați, pompierii au gasit mai multe deficiențe, motiv pentru care au aplicat mai multe sancțiuni. Joi, 28 decembrie, doua echipe de ofițeri au avut ca misiune controlul de specialitate la doua unitați de cazare și alimentație publica, cu scopul de a verifica modul de respectare a normelor de aparare impotriva incendiilor și a celorlalte reglementari din domeniul situațiilor de urgența,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

