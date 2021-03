Controale în stațiunile montane de pe Valea Prahovei Controale in stațiunile montane de pe Valea Prahovei Foto: Arhiva/ Adrian Marchis. Sute de reprezentanți ai instituțiilor de control vor participa în acest sfârsi de saptamâna la o ampla acțiune de verificare a respectarii masurilor anti-COVID-19 în stațiunile montane de pe Valea Prahovei și din alte zone de agrement, pe fondul creșterii cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a anunțat Prefectura Prahova. Vor fi verificate atât pârtiile de schi, unitațile de cazare și cele de alimentație publica, cât și modul în care se respecta… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de reprezentanti ai institutiilor de control vor participa, in weekendul urmator, la o ampla actiune de verificare a respectarii masurilor anti-COVID in statiunile montane de pe Valea Prahovei, dar si in alte zone de agrement, pe fondul cresterii cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a anuntat,…

- Sute de reprezentanti ai institutiilor de control vor participa, in weekendul urmator, la o ampla actiune de verificare a respectarii masurilor anti-COVID in statiunile montane de pe Valea Prahovei, dar si in alte zone de agrement, pe fondul cresterii cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a anuntat,…

- Salvamont-ul are de lucru... Foto: Arhiva/ Adrian Marchis. 17 persoane, dintre care 6 au ajuns la spital, s-au accidentat vineri în timp ce practicau sporturile de iarna sau se plimbau în Poiana Brasov. ''Zi cu numar record de accidentari în Poiana Brasov. Astazi, 05.02.2021,…

- Autoritatile au anuntat 2.719 de cazuri noi de infectare cu coronavirus Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Autoritatile au anuntat 2.719 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din aproape 27.000 de teste, bilantul depasind, astfel, 700.000 de îmbolnaviri de la debutul pandemiei. Cele mai…

- Controale ale Garzii de Mediu in Strehaia Foto: Arhiva. Au fost controale la mai multe firme care se ocupa de colectarea fierului vechi din orasul Strehaia, judetul Mehedinti. Comisarii Garzii de Mediu au descoperit acolo nereguli grave. Reporter: Poluarea grava a mediului si activitati…

- Autostrada A3 Transilvania: 65.000 de tone de deșeuri „vor fi eliminate” Foto: Arhiva. 65.000 de tone de deșeuri periculoase/ toxice (mercur și hexaclorciclohexan) depozitate în comuna Moldovenești, lânga Turda în județul Cluj vor fi tratate și eliminate, Compania de Drumuri…

- Stațiunile montane din Franța sunt nevoite sa se adapteze unor restricții dintre cele mai severe. Pentru supraviețuirea in plina pandemie e nevoie de idei originale, s-au gandit cațiva intreprinzatori. Ei au inlocuit telescaunul cu cațiva caluti vanjosi.

- Romanii vor intra cu buletinul in Marea Britanie pana pe 30 septembrie 2021 Foto: Arhiva. Pâna pe 30 septembrie, anul viitor, românii înca mai pot intra doar cu buletinul în Marea Britanie, dar ulterior acestei date o pot face numai pe baza pasaportului. În ceea…