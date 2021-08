Controale in statiunea Mamaia in weekend. Ce au verificat politistii Actiuni desfasurate de politisti in statiunea Mamaia.In perioada 27 29 august a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au desfasurat o actiune pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica, precum si pentru verificarea respectarii normelor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, informeaza IPJ Constanta.In acest context, au fost legitimate 24 de persoane si verificate 16 societati comerciale, precum si 12 paznici. Politistii au a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

