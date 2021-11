Rata de vaccinare in unitatile de invatamant a fost actualizata in cursul zilei de vineri, iar numarul exact al scolilor si gradinitelor care vor incepe in format fizic va fi centralizat sambata, a anunțat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Ultima raportare, de acum o saptamana, arata 54% dintre unitati cu rata mai mare de 60 %. […] The post Controale in școli. Sorin Cimpeanu: „Nu acuzam, vrem doar sa gasim explicatia acestor schimbari” first appeared on Ziarul National .