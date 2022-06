Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat, luni, ca nu se respecta temperatura de minus 18 grade indicata de producator. "Au fost identificate 444 de kilograme de diverse sortimente de peste si fructe de mare congelate depozitate ambiental, in afara camerei frig, fara a se respecta temperatura…

- Compania de Apa Oltenia face apel catre toti utilizatorii, atat din Craiova, cat și din celelalte localitați ale județului, sa foloseasca apa de la robinet doar pentru consum casnic, nu pentru udarea culturilor agricole, a gazonului, umplerea bazinelor și a diverselor recipiente, deoarece orice consum…

- Comunicat. Impreuna cu reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, membri ai Asociației _*Paws United*_ și voluntari, polițiștii s-au deplasat in localitatea...

- In perioada 2020-2022, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Dolj a facut 13 controale la Sucursala Electrocentrale Craiova II si a aplicat 4 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 300.000 lei In anul 2020 au fost facute cinci controale, iar pentru nerespectarea legislatiei privind…

- Universitatea de Vest din Timisoara, alaturi de Ministerul Educatiei, a organizat olimpiadele nationale vocational-artistice, in perioada 26 – 29 aprilie. La Timișoara, in perioada 18-30 aprilie, au ajuns nu mai puțin de 1.200 de elevi din toata țara, pentru a participa la cele cinci olimpiade naționale…

- Un echipaj al Poliției de Frontiera, care acționa joi seara in carul unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigari, s-a sesizat despre faptul ca in curtea unui imobil nelocuit de pe raza localitații Magura, in comuna Ulma, se afla un autoturism suspect, abandonat.Polițiștii de ...

- Condiții insalubre și produse expirate au gasit inspectorii OPC la unele firme unde au desfașurat controale in perioada 1 – 19 aprilie. Echipele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș au efectuat 31 de verificari in supermarketuri, patiserii și operatori economici care…