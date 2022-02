Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu Prahova anunta, miercuri dimineata, ca a demarat controale de verificare a calitatii aerului la cele doua rafinarii din municipiul Ploiesti, in urma numeroaselor sesizari primite de la cetateni cu privire la mirosul din oras, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Garda de Mediu Prahova anunta, miercuri dimineata, ca a demarat controale de verificare a calitatii aerului la cele doua rafinarii din municipiul Ploiesti, in urma numeroaselor sesizari primite de la cetateni cu privire la mirosul din oras. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Anul 2021, la fel cum va fi și anul 2022, va fi sub semnul problemelor cauzate de deșeuri. Anul trecut au fost aplicate destulke amenzi pe aceasta problema, dar nu numai. Și toate acestea in condițiile in care Garda de Mediu Maramureș funcționeaza cu oameni puțini. „A fost un an destul destul de dificil…

- Pompierii si politia au intervenit la fata locului, in apropiere de Expotehnica.Din primele informatii, in zona sunt deversari semnificative de produs petrolier. Intre timp, oamenii au incercat sa indeparteze masinile de zona afectata, dupa ce curtea unui imobil a fost inundata cu produse petroliere.Circulatia…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat doi cetațeni romani și doi cetațeni turci care au prezentat autoritatilor competente teste negative false pentru detecția infectiei cu virusul SARS-COV-2, cu scopul de a evita masura carantinarii, informeaza…

- Stratul de zapada e consistent la Sinaia, si asta deoarece a nins foarte mult in ultimele ore. Se pare ca sub presiunea zapezii, prelata unei terase din statiunea montana Sinaia a ceda.Printre cele 5 victime se afla si un copil. Se pare ca doua persoane si copilul au fost trimise la Camera de Primiri…

- Politistii de frontiera constanteni au depistat sase cetateni turci care au trecut ilegal frontiera din Bulgaria.In urma cercetarilor, s a stabilit ca unul dintre ei este implicat in calauzirea grupului de migranti, fiind cercetat pentru trafic de migranti.Cinci dintre ei au precizat faptul ca voiau…