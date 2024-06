Stiri pe aceeasi tema

- In materialul de astazi „China la zi” va prezentam traducerea unui articol publicat de CCTV13, care releva opiniile experților chinezi cu privire la turneul european efectuat de președintele chinez Xi Jinping in perioada 5-10 mai 2024, in Franța, Serbia, Ungaria.

- Turneul de vizite al președintelui Xi Jinping in Europa a aratat ca China a devenit o țara majora, responsabila, cu mare influența internaționala, a declarat sambata Wang Yi, ministrul chinez de Externe. Președintele Xi a efectuat vizite de stat in Franța, Serbia și Ungaria, in intervalul 5-10 mai,…

- Liderul chinez Xi Jinping a plecat din Budapesta, Ungaria, in seara zilei de 10 mai, finalizind primul sau turneu european dupa 2019, in timpul caruia a vizitat și Franța și Serbia. Avionul cu președintele chinez la bord a decolat la scurt timp dupa ora locala 18:00 de pe aeroportul din Budapesta. {{746241}}Xi…

- Cel mai puternic om al Chinei se intoarce in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani. Xi Jinping a aterizat duminica in Franța pentru prima etapa a calatoriei sale, care il va purta inclusiv in Serbia și Ungaria.

- Turneul european al președintelui chinez Xi Jinping in Franța, Serbia și Ungaria vine intr-un context tensionat: un continent divizat cu privire la modul in care trebuie abordata puterea in creștere a Beijingului și rivalitatea dintre SUA și China. Constructorii auto europeni pierd teren in fața vehiculelor…

- Pentru prima data in ultimii cinci ani, președintele Chinei, Xi Jinping, va vizita, saptamana viitoare, Franța, Ungaria și Serbia, in contextul in care relatiile dintre tarile europene si China sunt tot mai tensionate din cauza scandalurilor legate de spionaj și de sprijinul Chinei pentru Rusia.

- Xi Jinping va vizita Franța, Ungaria și Serbia saptamana viitoare, prima data in ultimii cinci ani. Vizita vine in contextul in care China incearca sa evite un razboi comercial cu UE, pe fondul criticilor tot mai crescande legate de spionaj și sprijinul pentru Rusia in Ucraina.

- Personalitați din Franța, Serbia și Ungaria au declarat recent pentru CMG ca așteapta vizita președintelui Xi Jinping, considerand ca turneul sau in Europa va contribui la dezvoltarea sustenabila, stabila și sanatoasa a relațiilor chino-europene, creșterea stabilitații in lumea turbulenta și la stimularea…