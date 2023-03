Contribuția opțională la sănătate: schimbări majore pentru persoanele care nu sunt salariate. Care va fi suma maximă Contribuția opționala la sanatate: schimbari majore pentru persoanele care nu sunt salariate. Care va fi suma maxima Guvernul modifica procedura de calcul a contribuției la sanatate pentru persoanele care nu sunt salariate. Asigurarea opționala va putea fi facuta doar in limita a de trei ori salariul de baza minim brut pe țara. Pentru concedii și indemnizații de maternitate, persoanele care incheie opțional contract de asigurare de sanatate nu vor mai putea alege […] Citește Contribuția opționala la sanatate: schimbari majore pentru persoanele care nu sunt salariate. Care va fi suma maxima in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

