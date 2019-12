Contribuabilii cu datorii la stat scadente in 31 decembrie 2018, care vor sa beneficieze de anularea penalitatilor de intarziere la plata restantelor, trebuie sa depuna cereri in acest sens si sa-si plateasca datoriile principale, pana luni, 16 decembrie.



Contribuabilii care inregistreaza obligatii bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 pot beneficia, in conditiile reglementate de Ordonanta de Guvern nr. 6/2019, de o serie de facilitati fiscale. Una dintre acestea este anularea obligatiilor bugetare accesorii iar in vederea accesarii acestei facilitati fiscale, contribuabilii…