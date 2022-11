Contribuabilii care nu au depus declarațiile fiscale din cauza problemelor tehnice ale MF ar putea scăpa de amenzi USR a depus o inițiativa legislativa care propune eliminarea sancțiunilor din partea ANAF pentru contribuabilii care nu au depus in termen declarațiile fiscale din cauza problemelor tehnice ale Ministerului Finanțelor. In prezent, contribuabilii care nu depun la timp declarațiile fiscale sunt sancționați cu amenzi de mii de lei, chiar in situația in care aceasta intarziere […] The post Contribuabilii care nu au depus declarațiile fiscale din cauza problemelor tehnice ale MF ar putea scapa de amenzi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

