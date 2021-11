Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul transmis de premierul interimar Florin Citu la implinirea a sase ani de la tragedia din clubul Colectiv a generat multe reacții negative. Cițu a lasat sa se inteleaga ca ar fi fost in club in momentul incendiului. „Am aprins astazi o lumanare in memoria celor care au pierit la Colectiv,…

- Cițu a scris, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca are prieteni care au ajuns in spital dupa tragedie și ca, dupa a6 ani, durerea este la fel de puternica. ”Am aprins astazi o lumanare in memoria celor care au pierit la Colectiv, așa cum fac an de an. Este perioada in care imi aduc aminte, inevitabil,…

- Premierul interimar a postat, vineri seara, un mesaj in care spune ca Romania a depașit, in premiera, Ungaria la Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor. In mai puțin de 5 minute, Cițu a primit peste 100 de mesaje in care internauții il iau peste picior. „In premiera, Romania a depașit…

- Romania a inregistrat vineri un record absolut de vaccinari, cu peste 128.000 de persoane imunizate in ultimele 24 de ore. La aceste cifre a contribuit și maratonul vaccinarii din București, care a inceput astazi și se va incheia luni. Acestea sunt „cifre care ne dau speranțe”, spune premierul interimar…

- Refacerea coalitiei si un guvern condus de Ludovic Orban este singura solutie realista pentru gestionarea crizei politice, sanitare si economice din Romania, sustine ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. „Nu am parasit echipa lui Ludovic Orban! Cred cu convingere ca singura solutie realista…

- Copresedintele AUR, Claudiu Tarziu: Premier independent Claudiu Târziu. Sursa: Facebook RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (11 octombrie, ora 18:00) - Consultarile de la Cotroceni dintre seful statului si liderii partidelor parlamentare pe marginea deblocarii crizei politice…

- Fostul ministru al Justitiei Stelian Ion afirma ca oprirea procedurii de selectie a procurorilor de rang inalt reprezinta ”dovada clara” ca aceasta a fost miza remanierii sale. „Oprirea procedurii de selectie a procurorilor de rang inalt, ca prima masura in interimatul la Ministerul Justitiei, reprezinta…

- Lucian Bode a anunțat ca procedura de numire a procurorilor-șefi „se suspenda pana in momentu lin care un ministru, peste 3 zile, 15 zile sau 45 de zile este instalat aici și isi va exprima punctu lde vedere. A contina procedura, a opri procedura, a relua procedura este responsabilitatea celui care…