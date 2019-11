Stiri pe aceeasi tema

- China a insistat luni asupra respectarii ”cutumei istorice” a desemnarii Dalai Lama, respingand o sugestie a Statelor Unite cu privire la implicarea ONU in aceasta procedura - fara ca decesul actualului lider tibetan sa fi avut loc, relateaza AFP.

- Presedintii Chinei si Frantei, Xi Jinping si Emmanuel Macron, si-au reafirmat miercuri la Beijing "sustinerea ferma" pentru acordul de la Paris privind combaterea schimbarii climatice, la doua zile dupa oficializarea retragerii Statelor Unite, transmite AFP. Cei doi lideri reafirma "sustinerea lor ferma…

- Cooperarea dintre Europa și China în ceea ce privește reducerea emisiilor cu efect de sera va fi "decisiva", potrivit declarațiilor de marți ale președintelui francez Emmanuel Macron, dupa ce administrația Trump a completat actele necesare pentru retragerea SUA din Acordul de la Paris,…

- La randul sau, un emisar american a denuntat luni 'intimidarea' practicata de Beijing in Marea Chinei de Sud, la o reuniune a liderilor din Asia de Sud-Est, si i-a invitat la un summit special la Washington, in numele presedintelui Donald Trump. Printre altele, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Liderii celor 10 state membre ale Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei s-au reunit in cadrul unui summit care dureaza cinci zile, la Bangkok, pentru raspunde in mod colectiv provocarii reprezentate de razboiul comercial dintre Statele Unite și China, relateaza agenția Reuters, potrivit Mediafax.Summitul…

- China si-a exprimat miercuri "profunda indignare" dupa un vot in Camera Reprezentantilor de la Washington in favoarea libertatilor civile in Hong Kong, noteaza AFP. "Lansam un apel Statelor Unite (...) sa inceteze imediat amestecul in problemele Hong Kongului si in problemele interne ale…

- Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat neîncrederea fața de președintele american Donald Trump, în timpul întrevederii sale cu prim ministrul japonez Shinzo Abe, în iunie, iar razboiul comercial dintre cele doua economii continua și în prezent, scrie Japan Today.…

- Principalii producatori auto americani se pregatesc pentru o posibila scadere a activitatii economice, in conditiile in care escaladarea razboiului comercial dintre Washington si Beijing sporeste temerile privind o recesiune globala. Tensiunile comerciale au dus la majorarea preţurilor materiilor…