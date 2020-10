Contre între Gilead și OMS privind eficacitatea remdesivir Gilead a pus sub semnul întrebarii studiul Organizației Mondiale a Sanatații care afirma ca tratamentul cu Remdesivir, un medicament al companiei, are un impact redus asupra mortalitații cauzate de COVID-19 în timp ce OMS a anunțat ca datele cercetarii au fost verificate independent, relateaza Reuters.



Reprezentanții companiei americane Gilead Sciences au declarat pentru Reuters ca datele studiului OMS sunt inconsecvente, concluziile premature și ca alte cercetari au confirmat eficacitatea medicamentului.



OMS a anunțat joi ca rezultatele unui studiu al instituției

Sursa articol: hotnews.ro

