Contracte cu dedicație de la Ministerul Apărării pentru ”locotenentul” lui Vântu Afacerile companiei Stimpex SA au explodat din 2016 și pana in prezent pentru ca firma a beneficiat de multe contracte cu Ministerul Apararii. Sintagma de ”baieți deștepți” ai inarmarii se potrivește perfect companiei Stimpex SA pentru ca din 2016 și pana azi a reușit sa puna mana pe nenumarate contracte cu Ministerul Apararii, multe dintre ele date cu dedicație. De exemplu, din 2020 suma caștigata de Stimpex din aceste contracte obținute in urma unor negocieri directe, fara transparența, fara organizarea unei licitații este de aproape 450 milioane de lei. La acestea se adauga și cele venite pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

