- Continua dezvoltarea municipiului Targoviște cu ajutorul fondurilor nerambursabile! Administrația municipala a semnat contractul de finanțare prin care 64 de strazi și 55 de parcari din municipiul Targoviște vor beneficia de un sistem nou și modern de iluminat public! Cu o valoare de 5.000.000 lei,…

- Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a anunțat ca proiectul de modernizare a iluminatului public din Bacau este in curs de finalizare. Conform declarației sale, stadiul fizic al proiectului este de 75 la suta, fiind in prezent in lucru ultimul lot de strazi predat. Cele 15 strazi incluse in acest…

- In cadrul ședinței de consiliu local ce va avea loc joi, 27 aprilie 2023, pe masa consilierilor locali se va afla și proiectul ”Creșterea eficienței energetice și a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public in Municipiul Alba lulia”. In cadrul ședinței se va aproba documentația…

- Administrația de Racari a semnat contractul pentru proiectare și execuție lucrari pentru „Modernizare strazi in zona de sud, orașul Racari”, astfel, vor fi asfaltate 15 strazi.Valoarea totala a obiectivului de investiții este de 4.162.680,55 lei. „In data de 22 februarie 2023, IN CADRUL PROIECTULUI …

- PROIECT TERMINAT… A fost finalizat unul dintre cele doua proiecte de modernizare și extindere a rețelei de iluminat public din municipiul Barlad. Este vorba de proiectul derulat cu fonduri norvegiene, prin care au fost inlocuite 2.590 corpuri de iluminat de tip LED. In cadrul proiectului de 1.482.355…

- Primarul Municipiului Targoviște a semnat un nou contract de finanțare, cu o valoare de aproape 11,2 milioane de lei, fonduri nerambursabile, bani care vor fi folosiți pentru infrastructura de Educație. Potrivit primarului Cristian Stan, este vorba de Școala Gimnaziala „Grigore Alexandrescu” din Targoviște,…