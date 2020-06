Continuă scandalul pentru pensiile speciale! Partidele politice se acuză reciproc. E haos în Parlament Reprezentații partidelor politice se acuza reciproc de faptul ca iși doresc mentinerea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Mai exact, parlamentarii USR au intrat in conflict, in sedinta de joi a plenului Camerei Deputatilor si Senatului, cu cei de la PSD si PNL, scrie news.ro. Se pare ca USR doreste adoptarea proiectului depus de parlamentarii Uniunii privind eliminarea pensiilor speciale, nu impozitarea acestora, in timp ce PNL si PSD sustin ca impozitarea cu 85% este solutia si ii acuza pe cei de la USR ca le ”tremura genunchii”. In debutul sedintei de plen, reprezentantii USR au propus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

