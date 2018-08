Stiri pe aceeasi tema

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi ”forte” din Statele Unite ”pregatite sa sacrifice relatiile ruso-americane”, la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau american Donald Trump, extrem de criticat in tara din cauza pozitiei sale conciliante, relateaza AFP. ”Vedem ca exista…

- O rusoaica a fost arestata pentru spionaj la Washington dupa ce a incercat sa intermedieze intalniri secrete in timpul summitului Trump-Putin, a anunțat Departamentul american al Justiției la scurt timp dupa intalnirea de la Helsinki a celor doi lideri, scrie The New York Post. Maria Butina, in varsta…

- Pe traseul președinților Statelor Unite și a Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin in Helsinki, au aparut panouri publicitare care atrag atenția asupra problemelor legate de libertatea de exprimare in Rusia. Imaginile din Helsinki au fost fotografiate si postate pe Twitter de catre corespondentul european…

- In cadrul discutiilor dintre presedintii Statelor Unite si Rusiei, Donald Trump si Vladimir Putin, ar putea fi ridicata inclusiv chestiunea pretului la petrol, sustine agentia Bloomberg, citand surse de la Moscova,...

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP. ”Germania este prizoniera Rusiei,…

- Presedintele american Donald Trump va discuta despre "activitatea maligna" a Rusiei cu oficialii prezenti la summitul NATO din 11-12 iulie de la Bruxelles si va aborda apoi acest subiect in timpul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a afla daca Moscova doreste sa reduca tensiunile,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca Moscova privește cu regret anularea summitului dintre președintele Statelor Unite, Donlad Trump, și liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.