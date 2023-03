Drumul expres dintre Lugoj și Filiași pare sa nu reușeasca sa mearga inainte sub nicio forma. In ultima zi legala, una dintre participantele la cursa pentru stabilirea firmei care va asigura studiul de fezabilitate pentru lotul 4 a depus contestație asupra rezultatului licitației. In urma cu doar doua saptamani, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii ... The post Contestație depusa in ultima zi legala. Lotul 4 din drumul expres Lugoj – Filiași e blocat appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .