Parinții sunt tot mai ingrijorați din cauza deciziilor cu consecințe ireversibile pe care la iau copiii lor și dau vina pe un „moft” propagat de rețelele de socializare. Dorința de a renunța la modelele tradiționale? Contagiune sociala? Criza adolescenței in secolul 21? In cabinetul sau de la Centrul pentru adolescenți, dr. Jean Chambry primește in special baieți tineri cu unghii date cu oja. „Pot sa ma priveasca drept in ochi și sa spuna ca sunt barbați și trebuie sa fie recunoscuți ca atare. Este modul lor de a se juca cu stereotipurile”, explica el, potrivit Le Figaro. Potrivit analiștilor,…