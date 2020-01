Consumul naţional de electricitate depăşeşte 9.100 de MW joi dimineaţa; importurile cresc la peste 1.500 MW Consumul national de energie electrica depaseste 9.100 de MW joi dimineata, pe fondul temperaturilor scazute din aceasta perioada, tara noastra aducand din import peste 1.500 de MW pentru a-si acoperi consumul, potrivit datelor Transelectrica, analizate de AGERPRES.



Consumul de electricitate intr-o zi normala de iarna este intre 8.000 si 9.000 de MW. Recordul maxim este de 9.975 de MW, atins in ianuarie 2017.



Joi dimineata, la ora 10:15, consumul tarii se ridica la 9.148 MW, productia era de 7.607 MW, diferenta de 1.541 MW fiind importata.



