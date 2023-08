Consumul intern se prăbușește. Ungaria ratează ținta, perspective economice slabe Deficitul bugetar al Ungariei va depași ținta guvernului in acest an, deoarece o contracție economica provoaca politica fiscala, potrivit unui sondaj Bloomberg News. Deficitul va fi de 4,3% din produsul intern brut, depașind ținta guvernului de 3,9% și estimarea medie de 4,1% facuta de economiști in al doilea trimestru, potrivit sondajului Bloomberg. Economia va scadea cu 0,3% pentru anul in comparație cu 2022, mai rau decat estimarea anterioara, care a inregistrat o creștere de 0,2% și obiectivul guvernului de extindere cu 1,5% „In mod evident, menținerea țintei deficitului bugetar va fi cea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

