- Ca un preambul al primului eveniment teatral european major al Capitalei Europene a Culturii – BROS de Romeo Castellucci – Naționalul timișorean iese din cadrul convenției teatrale consacrate și deschide un drum nou, in lucrul cu oameni din afara sferei sale profesionale, intr-o formula de implicare…

- Marți și miercuri, 7 – 8 martie, intre orele 22 și 7, sunt programate lucrari de reabilitate a rețelei de apa in intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalațiunii. Lucrarile fac parte din Programul de investiții POIM (Programul Operațional Infrasctructura Mare). Pentru realizarea acestor reabilitari…

- O societate de specialitate, cu zeci de angajați, a fost desemnata de CFR Infrastructura pentru a se ocupa de contractelor de consultanța și supervizare a lucrarilor de modernizare a caii ferate Caransebeș – Timișoara. Pentru cele doua loturi, compania TPF Inginerie va primi aproape 29 de milioane de…

- Polițiștii Biroului Rutier Timisoara au incercat, miercuri, sa opreasca pe strada Gheorghe Lazar un autoturism, dar șoferul și-a continuat deplasarea. Polițiștii au pornit in urmarirea acestuia, iar pe timpul deplasarii autoturismul a intrat in coliziune cu mai multe mașini parcate. Polițiștii au reușit…

- Asociația „Inițiativa in Educație” a promovat și anul trecut metodele inovative de invațare și dezvoltarea excelenței in educație, prin programul „Educația este cheia”. Au participat sute de elevi, parinți, profesori și nu numai. Copiii au avut ocazia sa interacționeze cu astronauți și biologi, in timp…

- Pe 31 decembrie, de la ora 22.00, TVR 3 transmite un festival unic al luminii, care marcheaza anul in care Timisoara devine Capitala Culturala Europeana. Jocuri de lumini spectaculoase, ritmuri date de cei mai talentati DJ de pe planeta - in Programul de

- Aquatim a anuntat o serie de interventii in Timisoara si in alte localitati din judetul Timis. Astfel, apa e intrerupta azi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, in Giarmata și Giroc. Pana la ora 18, la intersecția strazilor Popa Șapca și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte.…

- Colterm a anuntat astazi noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timisoarei. Astfel, apa calda de consum și incalzirea e intrerupta, de la ora 9 la 14, la punctul termic Vulturii. Vor fi afectați consumatorii arondati strazilor: Banatul, Bran, Clabucet, Gorunului, Pogonici,…