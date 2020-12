Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce PNL, USR PLUS și UDMR au semnat acordul de guvernare, cu Florin Cițu propunere de premier, Klaus Iohannis a anunțat luni seara o noua serie de consultari la Cotroceni. In condițiile in care saptamana trecuta Iohannis a precizat ca il accepta pe Cițu ca premier, consultarile par sa fi…

- Asa cum a anuntat, dupa constituirea Parlamentului, președintele Klaus Iohannis invita din nou partidele parlamentare la Cotroceni, in legatura cu formarea Guvernului. Dupa aceste consultari presedintele va desemna noul premier. Coalitia de centru dreapta vine cu propunerea unica – Florin Citu. Programul…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat marți, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier.Consultarile vor avea loc dupa urmatorul program:Ora 15:00…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare la o a doua runda de consultari pentru desemnarea prim-ministrului. Anunțul Administrației prezidențiale a venit la scurt timp dupa ce PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat acordul Coaliției de guvernare. Programul consultarilor Ora…

- ​Președintele Klaus Iohannis a invitat, luni, partidele la consultari la Cotroceni, in urma carora va desemnat premierul. Primii pe lista sunt cei de la PSD. Programul consultarilor: Ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD); Ora 12:00 – Partidul Național Liberal (PNL); Ora 13:00 – Alianța…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlament, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier. Consultarile vor avea loc luni, iar PSD este primul partid invitat. Conform sursei citate,…

- Președintele Klaus Iohannis a programat consultarile cu partidele politice pentru ziua de luni, 14 decembrie, in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, social-democrații sunt primii pe lista. Consultari cu partidele și formațiunile…

- ​Președintele Klaus Iohannis a invitat, luni, partidele la consultari la Cotroceni, în urma carora va desemnat premierul. Primii pe lista sunt cei de la PSD. Programul consultarilor:Ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD); Ora 12:00 – Partidul Național Liberal…